Sivasspor deplasmanda kaybetmiyor
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Sivasspor deplasmanda kaybetmiyor

03.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:22
Sivasspor deplasmanda kaybetmiyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon deplasmandaki üçüncü maçından da puanla ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon deplasmandaki üçüncü maçından da puanla ayrıldı.

Süper Lig'in 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan periyotta iç saha ve deplasmanda 3'er maça çıktı.

İç sahada oynadığı karşılaşmalarda henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Sivas temsilcisi, deplasmanda oynadığı 3 maçtan ikisini kazandı, bir karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Bu sezonun ilk deplasmanında ligin 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Sivasspor, 5. haftada ise dış sahada Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.

Ligin 7. haftasında Hatay deplasmanında dün Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bu sezon deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sivasspor, dış sahada 7 puan toplarken, bu kulvarda rakip fileleri 6 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar evinde oynadığı karşılaşmalarda ise Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi, MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Sivas temsilcisi iç sahadaki 3 maçında galibiyet ve gol sevinci yaşayamadı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Max Gradel 2 kez, Arouna Kone, Ziya Erdal, Mustapha Yatabare ve Faycal Fajr de birer kez gol sevinci yaşayan isimler oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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