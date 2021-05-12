Sivasspor deplasman karnesiyle göz doldurdu
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Sivasspor deplasman karnesiyle göz doldurdu

Sivasspor deplasman karnesiyle göz doldurdu
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de dış saha performansıyla göz doldurdu.

Demir Grup Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de dış saha performansıyla göz doldurdu.

Ligin son haftasına 62 puanla 5. sırada giren ve dış sahadaki tüm maçlarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, iç sahaya oranla deplasmanda daha başarılı bir performans sergiledi.

Dış sahada oynadığı 20 karşılaşmada 35 puan toplamayı başaran Sivasspor, iç sahada ise 19 karşılaşmada 27 puan kazandı.

Geride kalan periyotta ligde dış sahada Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en başarılı takım olan kırmızı-beyazlılar, aynı başarıyı evinde sergileyemedi.

İç sahada çıktığı 19 maçın 6'sını kazanan, 9 beraberlik alan, 4 kez mağlup olan Sivasspor, deplasmanda ise 9 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti, 3 yenilgi yaşadı.

Deplasmanda rakip fileleri 35 kez havalandırıp kalesinde 28 gol gören Sivasspor, iç sahadaki 19 maçında 17 gol attı, 14 gol yedi.

Sivas temsilcisi evindeki son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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