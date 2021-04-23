Sivasspor, Denizlispor maçına hazır

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Denizlispor'a konuk olacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Denizlispor'a konuk olacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla Denizli'ye gidecek. Denizlispor ile Sivasspor yarın saat 20.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı