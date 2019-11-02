Sivasspor, Denizlispor maçına hazır

D.G. Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

02.11.2019 14:15
Sivasspor, Denizlispor maçına hazır

D.G. Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'nde saat 10.30'daki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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