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Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

- Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı DG Sivasspor, Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

14.06.2020 20:25 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:15

- Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS - DG Sivasspor, Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından yarın Denizlispor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

DG Sivasspor ile Denizlispor yarın saat 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İHA

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