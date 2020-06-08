Sivasspor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor - Sivasspor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 15 Haziran'da Denizlispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

- Sivasspor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

SİVAS - Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 15 Haziran'da Denizlispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Bir günlük iznin ardından Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Diğer yandan kırmızı-beyazlılarda hafif sakatlıkları bulunan Caner Osmanpaşa ve Fatih Aksoy, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken iki sporcu da yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

Sivasspor, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 27. hafta maçında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA