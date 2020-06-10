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Sivasspor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü
10.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:17

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından koordinasyon çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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