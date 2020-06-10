Sivasspor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından koordinasyon çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İHA