Sivasspor, Denizli'ye ulaştı
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Sivasspor, Denizli'ye ulaştı

Sivasspor, Denizli'ye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında Denizlispor'a konuk olacak DG Sivasspor, Denizli'ye ulaştı.

Süper Lig'in 37. haftasında Denizlispor'a konuk olacak DG Sivasspor, Denizli'ye ulaştı.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Sivasspor, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Denizli'ye iniş yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Denizli Çardak Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, Denizli'ye ulaştı
Sivasspor, Denizli'ye ulaştı
Sivasspor, Denizli'ye ulaştı
Sivasspor, Denizli'ye ulaştı
Sivasspor, Denizli'ye ulaştı
Sivasspor, Denizli'ye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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