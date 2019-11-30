Sivasspor'dan zirve pozu
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Sivasspor'dan zirve pozu

Süper Lig'in 13. haftasında D.G. Sivasspor, evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu.

30.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:40
Sivasspor'dan zirve pozu

Süper Lig'in 13. haftasında D.G. , evinde 'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Kırmızı-beyazlılar maç sonu soyunma odasında liderlik pozu verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hakan Arslan ve 17. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Puan farkıyla zirvedeki yerini koruyan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Kasımpaşa maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan galibiyet pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA
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