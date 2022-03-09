Sivasspor'dan Yatabare'nin sakatlık durumuyla ilgili bilgilendirme - Haberler

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Sivasspor'dan Yatabare'nin sakatlık durumuyla ilgili bilgilendirme

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor'dan Yatabare'nin sakatlık durumuyla ilgili bilgilendirme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Oyuncumuz Mustapha Yatabare, Antalyaspor maçının ardından sol kasıktan uyluğun iç kısmına uzanan ağrı ve sertlik şikayeti ile sağlık ekibimize başvurdu. Oyuncumuzun kontrollerinde sol uyluk iç kısmında ve arka adalede orta ve hafif seviyeli yırtıklar tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Spor Toto Süper Lig, Mustapha Yatabare, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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