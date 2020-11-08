Sivasspor'dan yalanlama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivasspor'dan yalanlama

08.11.2020 22:28 | Son Güncelleme: 08.11.2020 22:35
Sivasspor'dan yalanlama

DG Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabından Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın açıklama yaptığı yönündeki çıkan haberleri yalanladı.

DG Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabından Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın açıklama yaptığı yönündeki çıkan haberleri yalanladı.

Süper Lig'in 8. haftasında DG Sivasspor, sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından bazı sitelerde ve sosyal medyada Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın maç sonu açıklaması paylaşıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp ise yayınlanan bu açıklamayı resmi sosyal medya hesaplarından yalanladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçının ardından Kulüp Başkanımız Mecnun Otyakmaz, hiç bir medya kuruluşuna açıklamada bulunmamıştır. Sosyal medyada başkanımız Otyakmaz'ın ifadesiymiş gibi paylaşılan cümleleri Otyakmaz hiç bir şekilde kullanmamıştır, tamamen hayal ürünüdür. Kamuoyunun bu asılsız paylaşıma itibar etmemesini önemle rica ederiz."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sivasspor'dan rakibi Karabağ'a sıcak karşılama
Sivasspor'dan rakibi Karabağ'a sıcak karşılama
'Futbolda şike' davasında beraat eden Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan açıklama Açıklaması
"Futbolda şike" davasında beraat eden Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan açıklama Açıklaması
Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçının ardından - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay - SİVAS
Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçının ardından - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay - SİVAS
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Mustafa Varank Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Irmak Ünal Coşkun Göğen Yasemin Allen
Spor Tisserand Erol Bulut Gökhan Töre Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Joe Biden Donald Trump Kamala Harris
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor'dan yalanlama - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 22:35:34. #1.14#
title