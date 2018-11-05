Sivasspor'dan Vali Ayhan'a "Hayırlı Olsun" Mesajı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Sivas Valiliği görevine atanan Salih Ayhan için "hayırlı olsun" mesajı yayımladı.

Mesajda, Sivas için önemli hizmetlerde bulunan ve Sivasspor Kulübüyle her zaman yakından ilgilenen Vali Davut Gül'ün, Gaziantep Valiliği görevine atandığı anımsatılarak, "Daha önce ilimizde Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yapan ve iyi bir Demir Grup Sivasspor taraftarı olduğunu bildiğimiz Salih Ayhan ise Sivas Valisi olarak göreve başladı. Her iki valimize de yeni görevlerinde başarılar diler, ilimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.