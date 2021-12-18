Sivasspor'dan üst üste 4. galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen DG Sivasspor, 17. haftada Kasımpaşa'yı da mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Sivasspor, ligin 17. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ilk devresini 1-0 yenilgiyle kapatan ve ikinci yarıda maça ağırlığını koyan Yiğidolar, karşılaşmayı 3-1 kazanarak üst üste dördüncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 50'de Fayçal Fajr ile 76 ve 81'de Mustapha Yatabare kaydetti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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