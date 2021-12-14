Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet - Haberler
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Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet

Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen DG Sivasspor, 16. haftada Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen DG Sivasspor, 16. haftada Galatasaray'ı da mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Sivasspor, ligin 16. haftasında Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk devresini 0-0 beraberlikle kapatan ve ikinci yarıda maça ağırlığını koyan Yiğidolar, 1-0 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren tek golü 80. dakikada Fayçal Fajr kaydetti.

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)

Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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