Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet
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Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet

Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen DG Sivasspor, 35. haftada Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

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Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti

Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen DG Sivasspor, 35. haftada Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Sivasspor, ligin 35. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maçın ilk devresini 2-0 yenik kapatan ve ikinci yarıda maça ağırlığını koyan Yiğidolar, maçı 3-2 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 78'de Jorge Felix, 83'te Kayode ve 90+2'de Pierre-Yves Polomat kendi kalesine attı.

Öte yandan Yiğidolar, bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini almayı başardı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'dan üst üste 3. galibiyet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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