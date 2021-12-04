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Sivasspor'dan üst üste 2. galibiyet

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Sivasspor'dan üst üste 2. galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de geçen haftayı kayıpsız geçen DG Sivasspor, 15. haftada Alanyaspor'u da mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'de geçen haftayı kayıpsız geçen DG Sivasspor, 15. haftada Alanyaspor'u da mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Sivasspor, ligin 15. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ilk devresi 0-0 tamamlandı ve ikinci yarıda maça ağırlığını koyan Yiğidolar, müsabakayı 1-0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren tek golü 53'te Kerem Atakan Kesgin kaydetti.

Öte yandan Yiğidolar, bu sezon ikinci kez üst üste 2. galibiyetini almayı başardı. - SİVAS

Sivasspor'dan üst üste 2. galibiyet

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