Sivasspor'dan Trabzonspor'a teşekkür
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Sivasspor'dan Trabzonspor'a teşekkür

Süper Lig'in 22. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti.

12.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:15
Sivasspor'dan Trabzonspor'a teşekkür

Süper Lig'in 22. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti. Sivasspor, söz konusu indirim nedeniyle bordo-mavili ekibin yönetimine teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 22. hafta maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'umuz arasında oynanacak mücadelenin satışa sunulacak misafir takım tribün biletlerini; 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un bu davranışı ise Sivasspor camiası tarafından taktir topladı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA
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