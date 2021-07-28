Sivasspor Kulübünden, Petrocub maçı öncesinde taraftara çağrı Açıklaması
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Sivasspor Kulübünden, Petrocub maçı öncesinde taraftara çağrı Açıklaması

Sivasspor Kulübünden, Petrocub maçı öncesinde taraftara çağrı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, taraftarlara bazı uyarılarda bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, taraftarlara bazı uyarılarda bulundu.

Sivasspor Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Petrocub maçına, UEFA tarafından alınan karar gereği stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı anımsatıldı.

Bu karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından da dikkatle takip edileceği vurgulanan açıklamada, "Hatırlanacağı üzere, Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını duyurmuştu. Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda netleştirilecek. Bu kapsamda sahamızda oynayacağımız ve salgın döneminde ülkemizde ilk kez bir stadyuma bu oranda taraftar alınacak olması, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da büyük bir titizlikle takip edilecek." ifadelerine yer verildi.

Taraftarlara karşılaşma öncesinde uyarılarda bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ligimizde 2021-2022 sezonunda oynanacak maçlarda yüzde 50 kapasiteli seyirci alımının sürdürülebilir olması, hatta bu rakamın daha yukarılara çekilmesi için bu karşılaşmada taraftarlarımıza büyük görev düşüyor. Taraftarımızın ve kulübümüzün alacağı önlemler, ligde izlenecek yol haritası açısından büyük önem arz edecek. Karşılaşma boyunca tüm taraftarlarımızın yanında bir koltuk boşluk bırakarak sosyal mesafelerini korumaları, yan yana oturmamalarını, halen yürürlükte olan stadyumlarda sigara içilmemesi kuralına uymalarını, maskelerini maç boyunca çıkartmamalarını, tüm hijyen kurallarına uymalarını, stadyuma giriş ve çıkışlarda toplu hareket etmemelerini ve yoğunluk oluşturmamalarını, özellikle takımlar ısınmak için sahaya çıktığında sporcuları tribüne çağırarak fotoğraf çekinme talebinde bulunmamalarını, maç günü Kovid-19 belirtisi hisseden taraftarlarımızın maça gelmemesini ve bu kurallara uymayan kişiler olduğu taktirde güvenlik güçlerine belirtmelerini önemle rica ediyoruz. Bu kurallara uyulmadığı taktirde UEFA tarafından ceza alabileceğimizi hatırlatmak isteriz. Bu maçta yapacağımız örnek davranışların tüm lige etki edeceğini ve belirleyici olacağını unutmayalım."

Sivasspor Kulübünden, Petrocub maçı öncesinde taraftara çağrı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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Sivasspor Kulübünden, Petrocub maçı öncesinde taraftara çağrı Açıklaması - Haberler Spor
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