Sivasspor'dan son 4 sezonun en kötü 17 haftalık performansı

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, 17 maçlık periyotta son 4 sezonunun en düşük performansını sergiledi.

UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Sivas ekibi, 3 kulvarda yoğun fikstürde müsabakalara çıktı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra çok sayıda oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması ve yoğun maç trafiği nedeniyle ligde puan kayıpları yaşayan kırmızı-beyazlılar, uzun süre alt sıralardan kurtulamadı.

Lige sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilerek başlayan kırmızı-beyazlılar, sonraki maçlarda da bir türlü istediği performansı yakalayamadı.

Sivas temsilcisi, 17 maçlık periyotta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1, Hes Kablo Kayserispor'u 3-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 3-1 ve Gaziantep FK'yi 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.

Sivasspor, Alanyaspor'a 2-0, Çaykur Rizespor'a 2-0, Galatasaray'a 2-1, Göztepe'ye 1-0 ve Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılar, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz, Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile 1-1, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde geride kalan 18 haftalık periyotta 4. haftayı bay geçen ve 17 maça çıkan Sivas temsilcisi, 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 22 puan toplayabildi.

Son 4 sezonun en kötü performansı

Sivasspor, 17 maçlık periyot dikkate alındığında son 4 sezonun en başarısız grafiğini çizdi.

Sivas ekibi, 2017-2018 sezonunda 26, 2018-2019'da 24, geçen sezon ise 37 puan topladığı periyotta, bu sezon 22 puanda kaldı.

Bu sezon 17 maçta 19 kez gol sevinci yaşayan kırmızı-beyazlılar, 2017-2018 sezonunda 23, 2018-2019'da 24, 2019-2020'de 35 kez fileleri havalandırmıştı.

Sivasspor, başarılı bir grafik çizdiği geçen sezonda ilk devreyi 37 puanla lider tamamlamıştı.

Sivasspor'un ilk 17. maçlık periyot dikkate alındığında Süper Lig'deki son 4 sezon performansı şöyle: