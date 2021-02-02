Sivasspor'dan sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklama

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcular Aaron Appindangoye ve Olarenwaju Kayode'nin sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcular Aaron Appindangoye ve Olarenwaju Kayode'nin sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

Ligin 22. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Aaron Appindangoye'nin yapılan kontrollerinde sağ üst adale tendonunda ve kasın üst kısmında ileri seviyeli yırtık tespit edildiği belirtildi. Appindangoye'nin tedavisinin en az 4 hafta sürmesinin planlandığı aktarıldı.

Aynı karşılaşmada sol diz iç kısmına darbe alan Olarenwaju Kayode'nin yapılan kontrollerinde ciddi bir problem tespit edilmediği, oyuncunun bugün takımla antrenmanlara başladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya