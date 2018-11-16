Sivasspor'dan Robinho'ya 2 Yıllık Sözleşme

Sivasspor, dünyaca ünlü yıldızı Robinho ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Sambacı'ya 2 yıllık kontrat önerecek.

Kırmızı-Beyazlı ekibin 34 yaşındaki hücum oyuncusu, attığı ve attırdığı gollerle takımına önemli katkı sağlıyor. Demir Grup Sivasspor'un geride kalan haftalarda rakip filelere gönderdiği 14 gole, Brezilyalı yıldızı Robinho 4 gol ve 2 asistle oynadı. Ligde geride kalan 12 haftada tüm maçlarda ilk 11'de forma şansı bulan Robinho, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durumu dikkate alan Yiğidolar, başarılı oyuncuya yeni sezon için sözleşme teklifinde bulunmuştu. Milli arada Robinho'nun menaceriyle bir araya gelecek olan Sivasspor Yönetimi, 2 yıllık sözleşme imzalamak için temaslarda bulunacak.

'Kalbim Sivasspor'da'

Robinho sezon başında verdiği bir röportajda, adının transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili olarak, "Galatasaray ve adı geçen ekipler Türkiye'nin en büyük takımları ama benim kalbim de mentalitem de Sivasspor'da. Umarım Sivasspor'a elimden gelenin fazlasını veririm" demişti. Yıldız oyuncunun da Sivas'ta kalmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. (Sporx)