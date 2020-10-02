Sivasspor'dan rakibi Karabağ için "Can gardaşım" paylaşımı
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Sivasspor'dan rakibi Karabağ için "Can gardaşım" paylaşımı

02.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:29
Sivasspor'dan rakibi Karabağ için

Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda birlikte mücadele edecekleri Azerbaycan'ın Karabağ takımı için "Can gardaşım" paylaşımı yaptı.

Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda birlikte mücadele edecekleri Azerbaycan'ın Karabağ takımı için "Can gardaşım" paylaşımı yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karabağ FK can gardaşlarımız, sizi Sivas'ta ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadesi yer aldı.

Her iki ülkenin bayraklarının da yer aldığı paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Demir Grup Sivasspor, bugün yapılan kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda, Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv takımlarıyla eşleşmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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