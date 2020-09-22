Sivasspor'dan öğrencilere 1058 adet tablet desteği
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Sivasspor'dan öğrencilere 1058 adet tablet desteği

DG Sivasspor Kulübü, ihtiyaç sahibi öğrencilere, yeni tip korona virüs sürecini sıkıntısız geçirmeleri için tablet yardım desteği verecek.

Sivasspor'dan öğrencilere 1058 adet tablet desteği
22.09.2020 19:33 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:40

DG Sivasspor Kulübü, ihtiyaç sahibi öğrencilere, yeni tip korona virüs sürecini sıkıntısız geçirmeleri için tablet yardım desteği verecek.

Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor Kulübü salgın sürecinde devam eden uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere 1058 adet tablet hediye edecek.

Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Maddi imkansızlıklar sebebiyle derslerini takip etmekte güçlük çeken Minik Yiğidolarımızın yanındayız. Demir Grup Sivasspor Yönetim Kurulumuz 'Bilgisayarım ve Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle' projesine 1058 tablet ile destek sağlama kararı almıştır" ifadesi kullanıldı.

Sivasspor'un yapmış olduğu yardım, sosyal medyada vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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