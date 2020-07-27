Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'a veda SİVAS / DHADemir Grup Sivasspor, Emre Kılınç'ın ardından Mert Hakan Yandaş'la da yollarını ayırdıklarını duyurdu.

SİVAS/ DHA

Demir Grup Sivasspor, Emre Kılınç'ın ardından Mert Hakan Yandaş'la da yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş'a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan."

Kaynak: DHA