Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı Demir Grup Sivasspor, Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Yeni Malatyaspor futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yeni Malatyaspor." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA