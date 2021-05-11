Sivasspor'dan 'Kadıköy' hatırası!
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Sivasspor'dan 'Kadıköy' hatırası!

Sivasspor'dan 'Kadıköy' hatırası!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda zorlu rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Süper Lig'in 41. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda zorlu rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu galibiyet pozu verdi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Yiğidolar'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada deneyimli oyuncu Olarenwaju Kayode ve 48. dakikada Hakan Arslan attı. Ligdeki 15. galibiyetini alan ve Kasımpaşa maçı öncesi moral bulan Sivasspor, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasında da galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni toplarken, paylaşıma "Seride 18 maç. Kadıköy hatırası" notu da eklendi.

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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