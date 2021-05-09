Sivasspor'dan imalı paylaşım!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor'dan imalı paylaşım!

Sivasspor'dan imalı paylaşım!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, Başakşehir ile oynadığı ve tartışmalı penaltı pozisyonunun damga vurduğu maçın ardından imalı bir paylaşım yaptı.

DG Sivasspor, Başakşehir ile oynadığı ve tartışmalı penaltı pozisyonunun damga vurduğu maçın ardından imalı bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 40. haftasında 0-0 sona eren DG Sivasspor - Medipol Başakşehir maçında, penaltı tartışması yaşandı.

Ev sahibi ekip Sivasspor, Max Gradel'in yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı beklerken hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettirdi. Sivasspor, tartışmalı maçının ardından resmi sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Kırmızı-beyazlı ekibin yaptığı paylaşımında, düşünen emoji ve tartışmalı pozisyonun olduğu fotoğraf yer aldı. - SİVAS

Sivasspor'dan imalı paylaşım!
Sivasspor'dan imalı paylaşım!
Sivasspor'dan imalı paylaşım!
Sivasspor'dan imalı paylaşım!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin 'Game of Thrones' temalı paylaşımı taraftarlardan kısa sürede büyük ilgi gördü
Fenerbahçe'nin 'Game of Thrones' temalı paylaşımı taraftarlardan kısa sürede büyük ilgi gördü
G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye
G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Chloe Loughnan İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Serdar Aziz Gökhan Töre Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivasspor'dan imalı paylaşım! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 02:07:25. #1.16#

title