Sivasspor'dan iddialı paylaşım!
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Sivasspor'dan iddialı paylaşım!

06.11.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:03
Sivasspor'dan iddialı paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Karabağ'ı 2-0 yenen DG Sivasspor, sosyal medya hesabından iddialı bir mesaj yayımladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Karabağ'ı 2-0 yenen DG Sivasspor, sosyal medya hesabından iddialı bir mesaj yayımladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 2-0 yendi. Gruptan çıkma şansını artıran Sivasspor Kulübü, maçın ardından sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Ülke puanına bu sezon ilk katkı. Devamı da gelecek" notu eklendi. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim topladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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