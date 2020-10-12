Sivasspor'dan Hatay'a fidan desteği
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Sivasspor'dan Hatay'a fidan desteği

12.10.2020 21:58 | Son Güncelleme: 12.10.2020 22:02
Sivasspor'dan Hatay'a fidan desteği

DG Sivasspor, Hatay'da yanan ormanlara yeniden fidan dikimi için başlatılan kampanyaya destek olarak Yeni Malatyaspor'a meydan okudu.

DG Sivasspor, Hatay'da yanan ormanlara yeniden fidan dikimi için başlatılan kampanyaya destek olarak Yeni Malatyaspor'a meydan okudu.

Hatay'da çıkan orman yangını sonucunda büyük zarar gören alanlar için futbol takımları fidan dikme kampanyası başlattı.

Süper Lig'de Beşiktaş Kulübü'nün kuruluş tarihi olan 1903 sayısı üzerinden başlattığı fidan dikme kampanyasına Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Gaziantep FK, Trabzonspor ve daha birçok kulüp katıldı.

Son olarak kampanyaya DG Sivasspor Kulübü de katıldı. Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabından fidan kampanyası ile ilgili paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Hatay İçin El Ele! Demir Grup Sivasspor olarak Hatay'da meydana gelen yangında yok olan ormanlarımız için 1967 adet fidanı toprakla buluşturacağız ve Yeni Malatyaspor'a meydan okuyoruz" notu eklendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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