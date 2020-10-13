Sivasspor'dan Hastayspor'a geçmiş olsun mesajı
13.10.2020 19:18 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:22
DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testinde 3 oyuncusu pozitif çıkan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.
DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testinde 3 oyuncusu pozitif çıkan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Hatayspor Futbol Kulübü. Sporcularınıza acil şifa dileriz" ifadesine yer verildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı