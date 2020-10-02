Sivasspor'dan Gençlerbirliği'ne geçmiş olsun mesajı
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Sivasspor'dan Gençlerbirliği'ne geçmiş olsun mesajı

02.10.2020 21:26 | Son Güncelleme: 02.10.2020 21:50
Sivasspor'dan Gençlerbirliği'ne geçmiş olsun mesajı

Gençlerbirliği'ne yapılan korona virüs testi sonucunda iki futbolcu ve iki personelde pozitif vakaya rastlanılmasının ardından DG Sivasspor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Gençlerbirliği'ne yapılan korona virüs testi sonucunda iki futbolcu ve iki personelde pozitif vakaya rastlanılmasının ardından DG Sivasspor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun kırmızı kara. Sporcularınıza ve personelinize acil şifalar dileriz" denildi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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