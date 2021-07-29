Sivasspor'dan galibiyet pozu
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Sivasspor'dan galibiyet pozu

Sivasspor'dan galibiyet pozu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında DG Sivasspor, sahasında Petrocub'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında DG Sivasspor, sahasında Petrocub'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu sahada ve soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 65'te Kayode attı. Batumi maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Petrocub maçının ardından sahada ve soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, "Armağan olsun Sivas. Armağan olsun Yiğido. Armağan olsun Türkiye" notu eklendi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'dan galibiyet pozu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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