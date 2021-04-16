Sivasspor'dan galibiyet pozu
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Sivasspor'dan galibiyet pozu

Sivasspor'dan galibiyet pozu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

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Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 35. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 78'de Jorge Felix, 83'te Kayode ve 90+2'de Pierre-Yves Polomat kendi kalesine attı. Ligdeki 12. galibiyetini elde eden ve zorlu Beşiktaş maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Gençlerbirliği maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, "Seride 12. Maç. Hayırlı iftarlar Sivas" notu eklendi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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