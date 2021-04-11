Sivasspor'dan galibiyet pozu
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Sivasspor'dan galibiyet pozu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor'dan galibiyet pozu

Süper Lig'in 34. haftasında DG Sivasspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

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Süper Lig'in 34. haftasında DG Sivasspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Yiğidolar maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Mustapha Yatabare, 68. dakikada Kayode ve 88. dakikada penaltıdan Robin Yalçın kaydetti. Ligdeki 11. galibiyetini elde eden ve Gençlerbirliği maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Konyaspor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı. - SİVAS

Sivasspor'dan galibiyet pozu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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