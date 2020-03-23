Sivasspor'dan Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta korona virüs tespit edilen sarı-kırmızılılar için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Galatasaray Spor Kulübü. En kısa sürede güzel haberler paylaşmanız dileğimizle. Dualarımız Albayrak ailesi için."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA