Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
25.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:35
DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Ayrıca paylaşımın sonunda #BirlikteBasaracağız etiketi yer aldı.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA