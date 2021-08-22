Sivasspor'dan Dimitrios Goutas açıklaması
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Sivasspor'dan Dimitrios Goutas açıklaması

Sivasspor'dan Dimitrios Goutas açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor kulübü, Trabzon maçı kamp kadrosuna alınmayan futbolcu Dimitrios Goutas ile ilgili bilgilendirme metni yayımladı.

DG Sivasspor kulübü, Trabzon maçı kamp kadrosuna alınmayan futbolcu Dimitrios Goutas ile ilgili bilgilendirme metni yayımladı.

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da, Yunan futbolcu Dimitrios Goutas, Trabzon kafilesinde yer almamıştı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Goutas'ın kafileye alınmamasına ilişkin bilgilendirme metni yayımladı. Metinde şu ifadelere yer verildi:

"Dimitrios Goutas'e yapılan Covid-19 PCR testinde sonucu pozitif çıkmıştı. Karantinanın 8. gününde kendisine yapılan PCR testi negatif olarak sonuçlandı ve oyuncumuzun herhangi bir semptom göstermemesi nedeniyle takım doktorumuzun kararıyla takımımızla birlikte idmanlarda yer almaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlara çıkması için verilen sürenin tamamlanmaması nedeniyle sporcumuz Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilememiştir. Dimitrios, Süper Lig'in 3. haftasında sahamızda oynayacağımız Göztepe maçı ile birlikte yeniden sahalara dönecektir."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

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Sivasspor'dan Dimitrios Goutas açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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