Sivasspor'dan Beşiktaş'a 'geçmiş olsun' mesajı DG Sivasspor Kulübü, 2 oyuncusunda yeni tip korona virüs tespit edilen Beşiktaş Kulübü için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

DG Sivasspor Kulübü, 2 oyuncusunda yeni tip korona virüs tespit edilen Beşiktaş Kulübü için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" ifadesi kullanıldı. - SİVAS Kaynak: İHA