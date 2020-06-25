Sivasspor'dan Beşiktaş'a 'geçmiş olsun' mesajı
DG Sivasspor Kulübü, 2 oyuncusunda yeni tip korona virüs tespit edilen Beşiktaş Kulübü için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.
25.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:47
DG Sivasspor Kulübü, 2 oyuncusunda yeni tip korona virüs tespit edilen Beşiktaş Kulübü için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" ifadesi kullanıldı. - SİVAS
Kaynak: İHA