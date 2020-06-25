Sivasspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı
Sivasspor Kulübü, 2 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
25.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:48
Sivasspor Kulübü, 2 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA