Sivasspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı Sivasspor Kulübü, 2 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübü, 2 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadesine yer verildi. Kaynak: AA