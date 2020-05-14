Sivasspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı
Sivasspor Kulübü, 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
14.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:10
Sivasspor Kulübü, 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Beşiktaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA