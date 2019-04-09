Sivasspor'dan Başsağlığı Mesajı
Demir Grup Sivasspor Kulübü, vefat eden Sivas Belediyespor yöneticisi Cengiz Kuzucuoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Demir Grup Sivasspor Kulübü, vefat eden Sivas Belediyespor yöneticisi Cengiz Kuzucuoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesajda, "Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Sivas Belediyespor Asbaşkanı Cengiz Kuzucuoğlu'nun bu sabah hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Cengiz Kuzucuoğlu'na yüce Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Sivas Belediyespor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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