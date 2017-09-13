Sivasspor'dan Başsağlığı Mesajı

Demir Grup Sivasspor hayatını kaybeden Fenerbahçe Kulübü asbaşkanlarından Hakan Dinçay için başsağlığı mesajı yayımladı.



Demir Grup Sivasspor Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü asbaşkanlarından Hakan Dinçay'ı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hakan Dinçay'a yüce Allah'tan rahmet; Dinçay ailesi, sevenleri ve Fenerbahçe kulübüne başsağlığı dileriz" denildi. - SİVAS