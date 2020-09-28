Sivasspor'dan Azerbaycan destek mesajı

DG Sivasspor, Ermenistan'ın saldırılarda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.

DG Sivasspor, Ermenistan'ın saldırılarda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara Sivasspor da kayıtsız kalmadı. Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından Türkiye ile Azerbaycan bayraklarını yan yana paylaşarak, "Dost değil, kardeş! Can Azerbaycan" mesajı verdi.

Mesajın altına birçok kesimden destek mesajı da geldi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı