Sivasspor'dan Azerbaycan destek mesajı
28.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:31
DG Sivasspor, Ermenistan'ın saldırılarda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.
DG Sivasspor, Ermenistan'ın saldırılarda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara Sivasspor da kayıtsız kalmadı. Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından Türkiye ile Azerbaycan bayraklarını yan yana paylaşarak, "Dost değil, kardeş! Can Azerbaycan" mesajı verdi.
Mesajın altına birçok kesimden destek mesajı da geldi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı