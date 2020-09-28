Sivasspor'dan Azerbaycan destek mesajı
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Sivasspor'dan Azerbaycan destek mesajı

28.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:31
Sivasspor'dan Azerbaycan destek mesajı

DG Sivasspor, Ermenistan'ın saldırılarda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.

DG Sivasspor, Ermenistan'ın saldırılarda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara Sivasspor da kayıtsız kalmadı. Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından Türkiye ile Azerbaycan bayraklarını yan yana paylaşarak, "Dost değil, kardeş! Can Azerbaycan" mesajı verdi.

Mesajın altına birçok kesimden destek mesajı da geldi.

(İHA)

Sivasspor'dan Azerbaycan destek mesajı
Sivasspor'dan Azerbaycan destek mesajı
Sivasspor'dan Azerbaycan destek mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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