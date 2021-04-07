Sivasspor'dan Antalya hatırası!
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Sivasspor'dan Antalya hatırası!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor'dan Antalya hatırası!

Süper Lig'in 33. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

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Süper Lig'in 33. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlılar maç sonu galibiyet pozu verdi.

Antalyaspor Stadyumu'nda oynanan maçta Yiğidolar'a galibiyeti getiren golleri 1 ve 36'da Tyler Boyd, 47'de Mustapha Yatabare ve 90+4'te Erdoğan Yeşilyurt attı. Ligdeki onuncu galibiyetini alan ve Konyaspor maçı öncesi moral bulan Sivasspor, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Antalyaspor maçının ardından galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni toplarken, paylaşıma "Antalya hatırası" notu da eklendi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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