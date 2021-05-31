Sivasspor'dan Anadolu Efes'e tebrik mesajı: "Bu gurur hepimizin"

DG Sivasspor Kulübü, Euroleague'de şampiyon olan Anadolu Efes için, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayımladı.

DG Sivasspor Kulübü, Euroleague'de şampiyon olan Anadolu Efes için, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübü, Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı. Euroleague'de Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Anadolu Efes için kırmızı-beyazlı kulüp, resmi hesaplarından şu mesajı paylaştı:

"Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final Organizasyonunun final maçında Barcelona'yı yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Tebrikler Anadolu Efes. Bu gurur, bu mutluluk hepimizin." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı