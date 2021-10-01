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Sivasspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye hakem cevabı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Spor
Sivasspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye hakem cevabı

Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hakemler ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Maça saatler kala kimse aba altından sopa göstermesin" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hakemler ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Maça saatler kala kimse aba altından sopa göstermesin" ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçı öncesi rakip takımın başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hakemlere yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok sevdiğimiz, bir önceki Kulüpler Birliği Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin bir gazeteye verdiği özel demeçte, 'Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim" açıklaması tarafımızca; hakemleri iyi niyetle uyarmaktan ziyade, onların baskı altına alınmasına sebep olacak bir açıklama olarak yorumlanmış ve bizi rahatsız etmiştir.

Bu tür açıklamaların, maçın atmosferini olumlu etkilemesi düşünülemez, aksine gergin bir ortam oluşmasına sebep olur ve Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Maçın oynanmasına saatler kala kimse aba altından sopa göstermesin. Cumartesi akşamı sadece futbolun ve ortaya konulan mücadelenin konuşulacağı, saha dışı etkenlerden kimsenin medet ummayacağı dostça bir müsabaka temenni ediyoruz."


Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Spor Haberleri
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