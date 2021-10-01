Sivasspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye hakem cevabı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hakemler ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Maça saatler kala kimse aba altından sopa göstermesin" ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçı öncesi rakip takımın başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hakemlere yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu tür açıklamaların, maçın atmosferini olumlu etkilemesi düşünülemez, aksine gergin bir ortam oluşmasına sebep olur ve Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Maçın oynanmasına saatler kala kimse aba altından sopa göstermesin. Cumartesi akşamı sadece futbolun ve ortaya konulan mücadelenin konuşulacağı, saha dışı etkenlerden kimsenin medet ummayacağı dostça bir müsabaka temenni ediyoruz."