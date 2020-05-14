Sivasspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
14.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:30
DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Korona virüs testi pozitif çıkan #Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına en kısa zamanda kavuşmasını diliyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş" denildi.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Kaynak: İHA