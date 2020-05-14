Sivasspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Korona virüs testi pozitif çıkan #Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına en kısa zamanda kavuşmasını diliyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş" denildi. - SİVAS Kaynak: İHA