Sivasspor'dan 5 sezonun en iyi performansı

09.10.2019 11:26

Süper Lig'de 7. hafta sonunda 12 puan toplayan ve sıralamada averajla ikinciliğe kadar yükselen Demir Grup Sivasspor, son 5 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle iyi bir hava yakalayan kırmızı-beyazlı takım, son haftalardaki performansıyla puan cetvelinde tırmanışa geçti.

Ligde geçen hafta sonu MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek puan cetvelinde ikinci sıraya yükselen Sivasspor, 7. haftalar itibarıyla Süper Lig'de mücadele ettiği son 5 sezonun en başarılı performansını sergiledi.

İlk 7 hafta itibarıyla 2014-2015 sezonunda 5 puan, 2015-2016'da 6 puan, 2017-2018'de 9 puan ve 2018-2019'da 8 puan toplayan kırmızı beyazlı ekip, bu sezon ise 12 puana ulaştı.

2013-2014 sezonunda da 12 puan toplayan Sivasspor, bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı.

Sivas ekibi, 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.

İç sahanın lideri Sivasspor

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inde berabere kaldı. İç sahadaki 4 maçlık periyotta 10 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü.

Sahasında Beşiktaş'ı 3-0, Trabzonspor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Sivas temsilcisi, Gazişehir Gaziantep'le 1-1 berabere kalarak iç sahada 10 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar bu performansıyla iç saha puan cetvelinde liderlik koltuğuna oturdu.



Sivasspor, evindeki son yenilgisini geride kalan sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla almıştı.

Sivasspor'un golcüleri

Sivasspor'da geride kalan 7 haftada 3'er gol atma başarısı gösteren Fernando Andrade, Mert Hakan Yandaş ve Mustapha Yatabare takımdaki en golcü oyuncular olarak dikkati çekiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Arouna Kone, Emre Kılınç ve Uğur Çiftçi de birer kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor'un 7. haftalar itibarıyla Süper Lig'de mücadele ettiği son 5 sezondaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y Av P 2019-2020 7 3 3 1 12 7 5 12 2018-2019 7 2 2 3 8 11 -3 8 2017-2018 7 3 0 4 11 12 -1 9 2015-2016 7 0 6 1 9 11 -2 6 2014-2015 7 1 2 4 7 10 -3 5

Kaynak: AA