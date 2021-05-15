Sivasspor'dan 5.'lik pozu!
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Sivasspor'dan 5.'lik pozu!

Sivasspor'dan 5.'lik pozu!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 42. haftasında DG Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı.

Süper Lig'in 42. haftasında DG Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu galibiyet pozu verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Yiğidolar'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada deneyimli oyuncu Olarenwaju Kayode ve 69. dakikada Max Gradel attı. Ligdeki 16. galibiyetini alan Sivasspor, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Kasımpaşa maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni toplarken paylaşıma, "Seriye devam edecektik ancak sezon sona erdi. Gelecek sezon kaldığımız yerden devam etmek üzere" notu eklendi.

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)

Sivasspor'dan 5.'lik pozu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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